Wasserstoff als grüner Energieträger hat die Hoffnungen vieler Politiker und Anleger beflügelt. Doch bevor die Branche diese Erwartungen erfüllen kann, stehe den Unternehmen noch ein weiter Weg bevor, schreiben die BofA-Analysten in einer neuen Studie.

Zwar glauben sie an das riesige Wachstumspotenzial der Branche. "Wir sehen für 2050 eine Nachfrage nach grünem Wasserstoff, die mehr als das 6-Fache des heutigen Wasserstoffmarktes beträgt." Doch die Nachfrage nach Elektrolyseuren (die Wasserstoff herstellen) dürfte in den kommenden Jahren nur langsam wachsen. "Selbst wenn dies der Fall sein sollte, sind wir skeptisch, dass sich das Mengenwachstum in einem so hohen Gewinnwachstum für Elektrolyseure niederschlägt, wie es die Bewertungen widerspiegeln. Dies liegt an den kurzfristigen Überkapazitäten, der unausgereiften Technologie (Störungsrisiko) und der geringen Kapitalintensität (Verringerung der Margen und der Eintrittsbarrieren)", so das Team um BofA-Analyst Alexander Jones.