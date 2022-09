Was Unternehmen und Führungskräfte vom MBA erwarten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Kassel (ots) - Die Märkte verändern sich dynamisch. Neue Trends imKäuferverhalten und neue Wettbewerber mit disruptiven Geschäftsmodellen sowieneue Technologien - wie Künstliche Intelligenz, Blockchain, Augmented andVirtual Reality oder Big Data - fordern die Unternehmen heraus. Zugleichverlangt die Gesellschaft nach verantwortlichem Handeln. Nachhaltigkeit ist zueinem Leitbild und Querschnittsthema geworden, gesamtökologische Anforderungenwie Klima- und Ressourcenschutz verändern die Bedingungen, unter denen dieWirtschaft produziert. Die Unternehmen müssen sich immer wieder neu erfinden, umerfolgreich aus dem Wandel hervorzugehen. Auch die Halbwertzeit des Wissensnimmt rapide ab. Was gestern noch richtig war, kann heute schon obsolet oder garfalsch sein. So sind auch Hochschulen gefordert, regelmäßig Inhalte und Formender Wissensvermittlung anzupassen und die Anschlussfähigkeit vonHochschulabsolvent:innen durch flexible Weiterbildungsangebote sicherzustellen.Hierbei geht es darum, neue Entwicklungen in den Fachdisziplinen sowohl in derBreite als auch in der Tiefe im Rahmen der Weiterbildung zu berücksichtigen.Die Universität Kassel und die UNIKIMS als ihre Management School greifen dieseAnforderung proaktiv auf, indem sie beispielsweise in ihrem MBA-Studium dieBreite einer zeitgemäßen Managementausbildung in den ersten Semestern mit derTiefe von optionalen Spezialgebieten im letzten Semester des berufsbegleitendenStudiums verbinden. Dementsprechend können die Studierenden neben einer breitenAusbildung im General Management auch Schwerpunktsetzungen realisieren, ohnedabei den ganzheitlichen Blick und wichtige Schlüsselqualifikationen zuvernachlässigen. Momentan werden drei Spezialisierungen angeboten: "Marketingand Sales", "Innovation and Entrepreneurship" und "Digital Business". DieUniversität entwickelt ihren MBA-Studiengang für Nachwuchsführungskräfte ausDienstleistungs- und Industrieunternehmen seit 2014 kontinuierlich mit denVeränderungen in der Wirtschaftswelt weiter und orientiert sich an denvielfältigen Qualifikationsbedürfnissen der Studierenden und denQualifikationsanforderungen von Unternehmen.Qualifikation für Führungsaufgaben in einem transferorientierten StudiengangDamit bietet der MBA-Studiengang nach den Worten seines akademischen Leiters,Prof. Dr. Mann, "die Qualifikation für Führungsaufgaben in einemtransferorientierten Studiengang auf den aktuell herausfordernden Themenfeldernin Unternehmen". Bei der regelmäßigen Weiterentwicklung des Studiengangs richtetsich die Universität unter anderem nach den Empfehlungen internationalerInstitutionen, die sich mit Qualifikationsanforderungen an Führungskräfte