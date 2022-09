NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 88 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Akzo Nobel und BASF dürften an den Preisschrauben drehen, um verloren gegangene Ergebnisse wiedergutzumachen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Chemiesektorstudie. Mit Blick auf den Umsatz von Akzo Nobel gingen 15 Prozent auf höhere Preise zurück. Zechmann rechnet weiterhin mit steigenden Preisen für chemische Produkte./bek/gl

an der Börse TTMzero hat ein Plus von 0,00 % auf 74,98EUR erreicht.