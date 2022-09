In Zeiten von Rekordinflation und Rezessionssorgen wagte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag vergangener Woche den historischen Schritt: sie erhöhte den Leitzins um 0,75 Punkte auf 1,25 Prozent. Seit der Einführung des Euros hat es eine solche massive Anhebung zum ersten Mal gegeben. Der höhere Leitzins soll der Inflationsrate – aktuell liegt sie auf rekordverdächtigen 9,1 Prozent – entgegenwirken.

Bankenverbänden und Volkswirten geht das aber noch nicht weit genug und sie fordern weitere Schritte. „In den nächsten Monaten werden weitere Zinserhöhungen folgen müssen", sagte etwa Ifo-Präsident Clemens Fuest gegenüber der Tagesschau. Dennoch ist die Leitzins-Anhebung ein Schritt in die richtige Richtung: Von der Zinserhöhung profitieren nicht nur Sparer, sondern auch der deutsche Aktienmarkt. So schloss der Leitindex Dax am Freitag den Handel mit 1,4 Prozent im Plus bei 13.088 Punkten. Das Tageshoch lag bei 13.121 Zählern.