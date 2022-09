Update zum Listing von Patriot Battery Metals an der australischen Börse ASX

12. September 2022 – Vancouver, British Columbia, Kanada – Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (OTCQB: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, im Folgenden über seine Pläne für ein Zweitlisting an der australischen Börse ASX zu informieren.

Patriot steht mit der ASX-Börsenaufsicht im Gespräch, um eine grundsätzliche Bewilligung für eine Doppelnotierung an den Börsen ASX (Australien) und TSX-V (Kanada) zu erhalten. Nach der erfolgreichen Neunotierung von Patriot an der TSX-V am 14. Juli 2022 geht das Unternehmen nun davon aus, dass es in Kürze die grundsätzliche Bewilligung, zusammen mit den für ein TSX-V-Unternehmen standardmäßigen Verzichtserklärungen laut ASX-Börsenvorschrift, für ein Zweitlisting an der ASX erhalten wird. Das Unternehmen plant derzeit die Einreichung seines Börsenprospekts im Oktober 2022.

Sofern alle Auflagen für eine grundsätzliche Bewilligung erfüllt werden und die Prospekteinreichung erfolgreich verläuft, würde Patriot den Handel an der ASX aufnehmen. Damit ist voraussichtlich noch vor Ende des Jahres 2022 zu rechnen.

Das Unternehmen wird die Anleger über den ASX-Börsengang auf dem Laufenden halten, gibt jedoch zu bedenken, dass ein ASX-Listing des Unternehmens nicht garantiert werden kann.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100% im Unternehmensbesitz befindliche Konzessionsgebiet Corvette, das sich in der Nähe der Trans-Taiga-Straße und des Stromleitungskorridors in der Region James Bay in Québec befindet. Das Landpaket beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, das durch den Spodumen- Pegmatitkorridor CV5-1 mit Bohrabschnitten von 1,22 % Lithiumoxid (Li2O) und 138 ppm Tantalpentoxid (Ta2O5) über 152,8 m (CV22-030) und 2,22 % Lithiumoxid und 147 ppm Tantalpentoxid über 70,1 m, einschließlich 3,01 % Lithiumoxid und 160 ppm Tantalpentoxid über 40,7 m (CV22-017), hervorgehoben wird. Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Trend Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 10,5 g/t Au über 7 m im Bohrloch, sowie den Trend Maven mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.