Energiepreispauschale von 300 Euro Wer bekommt sie und wie wird sie versteuert? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Wegen der stark gestiegenen Energiepreise hat die

Regierung mit dem Entlastungspaket 2 eine Energiepreispauschale von 300 Euro

beschlossen. Sie ist steuerpflichtig und wird grundsätzlich an

einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige einmalig mit dem Gehalt ausgezahlt. Auch

geringfügig Beschäftigten steht sie zu. Was Rentnerinnen und Rentner sowie

Studierende zu erwarten haben und die wichtigsten Fakten im Überblick

präsentiert der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).



Der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise in die Höhe getrieben: Benzin und

Diesel, Heizung und Strom - alles ist deutlich teurer geworden. Um die

gestiegenen Kosten der Bürgerinnen und Bürger etwas abzumildern, hat die

Bundesregierung unter anderem eine Energiepreispauschale beschlossen. Sie wird

einmalig ausgezahlt und beläuft sich auf 300 Euro. Sie gehört zum

Entlastungspaket 2, das die Regierung auf den Weg gebracht hat. Weitere

Informationen finden Sie hier: Bundesregierung zum Entlastungspaket 2 Weitere

Entlastungen beschlossen | Bundesregierung

(https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/entlastungspaket-zwei-2028052)