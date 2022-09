FSD Pharma nimmt an der 24. H.C. Wainwright Annual Global Investment Conference teil – On-Demand-Präsentation wird bereitgestellt

Toronto, 12. September 2022 – FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) („FSD Pharma“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios von innovativen Vermögenswerten und Biotechnologielösungen zur Bekämpfung von Erkrankungen, die weltweit Millionen von Menschen betreffen, verschrieben hat, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen auf der von 12. bis 14. September 2022 stattfindenden 24. H.C. Wainwright Annual Global Investment Conference an einer On-Demand-Session teilnehmen und einen Vortrag halten wird. Zur On-Demand-Präsentation von FSD Pharma gelangen Sie über diesen Link: https://journey.ct.events/view/0f4c6278-5615-464f-8feb-b0300030f05d. Die Präsentation ist ab Montag, den 12. September 2022 um 7:00 Uhr morgens (EDT) 90 Tage lang verfügbar. Die Präsentation und die dazugehörigen Unterlagen werden außerdem kurz danach auf der Webseite von FSD Pharma im Menüpunkt „For Investors“ veröffentlicht.

In dieser Präsentation wird Dr. Lakshmi Kotra, der als Chief Executive Officer von Lucid Psycheceuticals, der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von FSD Pharma, verantwortlich zeichnet, die Anleger über die aktuelle Geschäftstätigkeit und den Status von drei in Entwicklung befindlichen Arzneimittelkandidaten informieren. In der Weiterentwicklung seiner Präparate Lucid-MS (Leitsubstanz für die potenzielle Behandlung der multiplen Sklerose) und Lucid-Psych (Leitsubstanz für psychische Störungen und Erkrankungen), zu denen derzeit Studien in Vorbereitung auf ein IND-Verfahren laufen, erzielt FSD Pharma aktuell große Fortschritte. FSD Pharma hat vor kurzem mitgeteilt, dass es von der U.S. Food and Drug Administration ein Bewilligungsschreiben zur Studienfortsetzung („Study May Proceed“) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für ein neues Prüfpräparat und von Health Canada eine Zulassungsbescheinigung („Notice of Authorization“) für seine klinische Phase-II-Studie zu FSD201 erhalten hat. Das entsprechende Studienprotokoll trägt den Originaltitel „A Randomized, Double-Blind Placebo Controlled Parallel Group Study of Safety and Efficacy of FSD201 in Patients with Chronic Widespread Musculoskeletal Nociplastic Pain Associated with Idiopathic Mast Cell Activation Syndrome (Disorder)“ (zu deutsch: Eine randomisierte, doppelblinde, plazebokontrollierte Parallelgruppenstudie zur Sicherheit und Wirksamkeit von FSD201 bei Patienten mit chronischen, ausgedehnten noziplastischen Schmerzen im Muskel-Skelett-System in Verbindung mit dem idiopathischen Mastzellaktivierungssyndrom).