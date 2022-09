Schwankungsanfällige Märkte

Anleihen: Spürbare Kursverluste

Die deutschen Anleihemärkte haben in der vergangenen Woche spürbare Kursverluste verzeichnet. Die Sorgen vor einer anhaltend hohen Inflation sorgte für Druck auf die Notierungen der Bundespapiere. Die Entscheidung der EZB, den Leitzins so stark anzuheben wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte, ließ die Kurse dann noch weiter abrutschen. Zu Ende der Handelswoche kam zwar eine Gegenbewegung auf, die die Kurse anhob, die Wochenbilanz fiel dennoch klar negativ aus. In der Folge zog die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich von 1,52 auf 1,69 Prozent an. Die Umlaufrendite erhöhte sich von 1,47 auf 1,61 Prozent.