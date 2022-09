Erst mit der Schlussglocke an der Wall Street legt Oracle Quartalszahlen vor. Die Investoren dürften sich vor allem auf das Wachstum des Softwareherstellers aus eigener Kraft fokussieren, meint Brent Thill vom Analysehaus Jefferies. Der SAP -Konkurrent habe das vergangene Geschäftsjahr mit dem stärksten währungsbereinigten Wachstum in nahezu einer Dekade abgeschlossen. Die Ergebnisse seien zwar hinter den Umsätzen zurückgeblieben, dürften sich im laufenden Geschäftsjahr aber erholen. Bereits vor Handelsbeginn stiegen die Aktien um 0,8 Prozent.

Über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent im Plus auf 32 223 Punkte. Die vergangene Woche hatte der Leitindex nach drei Verlustwochen mit einem Gewinn von über zweieinhalb Prozent beendet. Den technologielastigen Nasdaq 100 taxierte IG am Montag 0,4 Prozent höher auf 12 638 Zähler.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erholung an den US-Börsen dürfte sich zu Wochenbeginn fortsetzen - wenn auch erst einmal weniger schwungvoll. Die Anleger erwarten von den am Dienstag anstehenden Verbraucherpreisen Hinweise auf eine weiter nachlassende Inflationsdynamik in der weltgrößten Volkswirtschaft.

