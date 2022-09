Zinn und Indium! Zu Besuch in Sachsen, wo die neueste Zinn- & Indium-Mine entwickelt wird!

Die Vererzungen bei First Tin sind ähnlich wie die im Schaubergwerk und somit bekommt man einen tollen Eindruck was da in den nächsten drei Jahren entsteht!

Quelle: Swiss Resource Capital AG - Rohstoff-TV Eigenaufnahme Liebe Leserinnen und Leser! Zinn und Indium sind begehrte Metalle und der Industriestandort giert danach. Die Metallmärkte werden immer rauer und schwieriger wenn es um eine geordnete langfristige Versorgung geht. Nahezu alle Metalle befinden sich im Defizit weltweit und der Verteilungskampf wird immer härter. Da kommt First Tin plc mit den geplanten Minen in Deutschland und Australien genau richtig! Wir besuchten auf Einladung des Unternehmens den Stammsitz in Freiberg/Sachsen sowie die laufenden Bohrungen auf dem Tellerhäuserprojekt. Das Unternehmen meldete bereits gute Ergebnisse aus den Diamantbohrungen aus Gottesberg: Bohrlöcher SaxGB002_1 und SaxGB002_3 zeigten: 73,3m @ 0,49% Zinn ("Sn") aus 91,7m einschließlich 15,6m @ 0,74% Sn aus 149,4m

2,5 m @ 2,72 % Sn, 2,56 % W aus 128,2 m, gefolgt von

6,95m @ 1,46% Sn, 0,26% Cu, 7,7g/t Ag aus 143,65m Thomas Bünger, CEO von First Tin, sagte: "Diese Ergebnisse bestätigen, dass breite Zonen mit deutlich höhergradigem Material innerhalb der insgesamt mittelgradigen Lagerstätte Gottesberg vorhanden sind. Dies bestätigt unser Explorationsmodell und unterstützt unsere Vision, einen möglichen Hub-and-Spoke-Ansatz im breiteren Tellerhäuser-Projektgebiet umzusetzen. Ich erwarte mit Spannung die Ergebnisse der verbleibenden Bohrungen bei Gottesberg, damit wir die Daten kombinieren und zusätzliche Bohrungen planen können, die es uns ermöglichen werden, die bestehende Ressource gemäß den JORC 2012-Richtlinien zu aktualisieren." Nun wird auf Tellerhäuser weiter gebohrt und wir sind sehr gespannt drauf! Interessant war für uns die Untertage Zinnvererzungen zu sehen, die dann genauso raus kommen werden oder besser in der geplanten neuen Mine von First Tin. Noch mehr Informationen zu den Projekten gab uns Dr. Marco Roscher, Geologe First Tin: Wir sehen First Tin sehr positiv und glauben, dass hier in 3 Jahren eine neue Untertagemine aufgemacht werden kann. Das Management ist versiert, hochqualitativ und vor Ort verankert. Die Infrastruktur passt und mir der Bergbauuniversität Freiberg hat man viel Know-How und gute Leute parat. Der Aktienkurs ist günstig und wir sehen auch das enorme Potenzial in Australien. Indium wird ein tolles Beiprodukt werden das etliche Zusatzeinnahmen generieren wird. Der Zinnmarkt dreht weiter ins Defizit und die Zinnpreise werden steigen. Tolles Unternehmen und günstige Bewertung machen die Aktie kaufenswert. Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten. Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz. Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger Swiss Resource Capital AG NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1