Minister Wissing "Wir müssen technologieoffen bleiben" (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - "Wir müssen technologieoffen bleiben." Mit diesen

Worten bekräftigte Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr,

seine Überzeugung für das Gestalten einer CO2-neutralen Mobilität der Zukunft.

Auf der 48. Bundestagung des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes in Frankfurt am

Main wies er vor 350 Teilnehmenden darauf hin, dass das beliebteste

Transportmittel der Menschen in Deutschland das Auto sei. "Wir müssen die

Sehnsucht der Menschen nach individueller Mobilität ernst nehmen", so der

Minister. Gleichzeitig müsse der Straßenverkehr seinen Beitrag dazu leisten, die

CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren. "Wir brauchen nachhaltige Lösungen für

Klimaneutralität, die die Menschen überzeugen und mit denen sie leben wollen."



Die Elektromobilität sei solch eine Lösung. Hier müssten die Hersteller aber

dafür sorgen, Angebote in allen Fahrzeugklassen anzubieten, damit auch für alle

Autofahrenden passende Angebote verfügbar seien. Mit dem vom Bundesministerium

für Digitales und Verkehr (BMDV) federführend erarbeiteten Masterplan

Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung solle ein beschleunigter Ausbau von

Schnellladepunkten insbesondere an den Autobahnen vonstatten gehen.