Neuer Ausbildungsrekord bei Netto

"Wir freuen uns ganz besonderes, dass wir in diesem Jahr noch mehr jungeMenschen für eine Ausbildung bei Netto begeistern konnten", so MareenKomossa-Römer, Personalleiterin bei Netto Deutschland. "Es zeigt sich, dass sichunser kontinuierliches Engagement im Bereich der betrieblichen Ausbildungauszahlt und herumspricht."Die Ausbildung in den Märkten vor Ort sowie in den Berufsschulen wird umfassenddurch den Netto eigenen berufsbegleitenden Unterricht unterstützt. AufVeranstaltungen werden die Auszubildenden zu verschiedenen Themen weitergebildetund auf die Abschlussprüfungen vorbereitet. Zudem erhalten die Azubis mit 1111EUR im ersten Lehrjahr, 1200 EUR im zweiten Lehrjahr und 1400 EUR im drittenLehrjahr eine sehr gute Ausbildungsvergütung.Auch Dual Studierende können bei Netto in den Beruf starten. So bietet derDiscounter in diesem Jahr erstmalig ein Duales Studium im Bereich Logistik an.Frei ist noch ein Platz als Duale Studentin oder Dualer Student der FachrichtungHandel. Auszubildende können sich weiter bewerben: Netto stellt auch unterjährigein und Interessenten für das duale Studium ab 2023 können sich bereits jetztbewerben.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 343 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg.Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist einTochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auchNetto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.