Der ukrainische Generalstab meldete am Montag: "Die Befreiung von Ortschaften unter russischer Besatzung in den Gebieten Charkiw und Donezk setzt sich fort." Zuvor hatte es schon geheißen, russische Truppen zögen sich auch aus dem südlichen Gebiet Cherson zurück. Allerdings meldete die Ukraine russisches Bombardement auf kritische Infrastruktur, das zu Problemen bei Strom- und Wasserversorgung führte. In Charkiw fiel am Montag erneut der Strom aus.

Stromausfall in Charkiw

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte dem Sender CNN: "Unser Ziel besteht darin, unser gesamtes Gebiet zurückzuerobern." Mit der Gegenoffensive werde man sich "langsam und schrittweise weiter nach vorne bewegen." Auf die Frage, ob er mit Russland in Verhandlungen treten wolle, antwortete Selenskyj: "Zurzeit nicht. Ich sehe auf ihrer Seite keine Bereitschaft, konstruktiv zu sein." Nach einem Rückzug der russischen Truppen könne das Gespräch beginnen.

Ukraine will vorerst nicht mit Russland verhandeln

"Die militärische Spezial-Operation wird fortgesetzt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag laut Nachrichtenagentur Interfax. "Sie wird fortgesetzt, bis die anfangs gesetzten Ziele erreicht sind." Dazu zählt die vollständige Eroberung der ostukrainischen Gebiete Luhansk und Donezk - also der Regionen, wo russische Truppen nun teilweise auf dem Rückzug sind.

Die Ukraine hatte nach eigenen Angaben schon in den vergangenen Tagen Teile der von Russland besetzten Gebiete im Osten und Süden des Landes zurückerobert. Als schwere Niederlage Russlands gilt vor allem der von Moskau eingeräumte Rückzug aus dem Gebiet Charkiw am Wochenende. Offiziell spricht Moskau von einer strategischen "Umgruppierung" der eigenen Einheiten.

KIEW/MOSKAU/BERLIN (dpa-AFX) - Die Ukraine meldet weitere Erfolge im Kampf gegen die russischen Besatzer. In der Ostukraine seien binnen eines Tages 20 Ortschaften befreit worden, berichtete der ukrainische Generalstab am Montag. Russland will den Krieg im Nachbarland aber trotz der Rückschläge fortführen. Deutschland sieht sich unter Druck, die Ukraine gerade jetzt mit mehr schweren Waffen zu stärken. Kanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte jedoch seine Linie: Artillerie und Flugabwehr ja, aber keine westlichen Kampfpanzer "im Alleingang".

