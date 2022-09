Microstrategy will weitere Bitcoins im Wert von bis zu 500 Millionen US-Dollar nachkaufen. Das nötige Kapital will der US-Softwarekonzern durch den Verkauf eigener Aktien aufbringen. Dies geht aus einer kürzlich veröffentlichten Pflichtmitteilung des Konzerns an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.

Microstrategy hält bereits 129.699 Bitcoins im Wert von aktuell rund 2,8 Milliarden US-Dollar. Damit hält es von allen börsennotierten Unternehmen die meisten Bitcoins.