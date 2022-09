OBI First Media Group OBI Tochterunternehmen öffnet erfolgreiches Retail Media Angebot für neue Markenpartner (FOTO)

Wermelskirchen (ots) - Mit dem Tochterunternehmen OBI First Media Group bietet

OBI seinen Kunden bereits seit 2018 erfolgreich Retail Media an - ein echter

Wachstums-Case, dessen Angebot nun erweitert und auch für Kunden außerhalb des

klassischen Do-it-yourself-Segments (DIY) geöffnet wird. Dank des langjährigen

Customer-Journey-Wissens der OBI First Media Group und ihrer umfassenden

Digital- sowie Plattform-Expertise erreichen neue Markenpartner ihre Zielgruppen

noch individueller und passgenauer.



Der richtige Produkt-Fit zum richtigen Zeitpunkt - für dieses Versprechen steht

die OBI First Media Group (https://www.mediagroup-obi.de/) . Als Retail Media

Tochterunternehmen der OBI Gruppe verfügt die OBI First Media Group über

einmalige datenbasierte Kenntnisse der Customer Journey im Home & Garden-Umfeld.

Bislang profitieren schon mehr als 50 nationale und internationale Marken von

Bosch über Kärcher bis Weber von OBIs Retail Media und dem umfassenden Daten-

und Digital-Knowhow seiner Mitarbeitenden - mit herausragendem Erfolg.