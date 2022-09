BERLIN (dpa-AFX) - Die Pläne der Bundesregierung zu einem Bürgergeld sorgen für Diskussionen. Der Handwerksverband kritisierte, das Konzept sorge für Demotivation bei denjenigen, die mit einem geringen Gehalt regulär arbeiteten. "Am unteren Ende verschwimmen immer mehr die Grenzen zwischen regulärer Arbeit und dem Bürgergeld", sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, der "Rheinischen Post". Mit dieser Aussage geriet er am Montag selbst in die Kritik.

Stefan Körzell, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), nannte diese Äußerung "zynisch". Es sei geschmacklos, Geringverdienende und Hartz-IV-Empfänger gegeneinander auszuspielen, sagte er. "Kein einziger Beschäftigter hat auch nur einen Cent mehr im Geldbeutel, weil mit der beabsichtigten Einführung des Bürgergeldes die Regelsätze gering ansteigen sollen."