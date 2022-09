BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland ist nach Angaben des Bundesumweltministeriums nicht vorgesehen, das geplante Atommüll-Endlager in der Schweiz auch für deutsche Abfälle dieser Art zu nutzen. Das erklärte am Montag ein Ministeriumssprecher auf Nachfrage eines Journalisten. "Deutschland hat sich entschieden, für seinen Atommüll ein eigenes Endlager zu konstruieren und nicht mit europäischen Partnern gemeinsam. Wir sind für unseren Müll verantwortlich", stellte der Sprecher klar. Das in der Schweiz geplante Endlager am Standort Nördlich Lägern unweit der deutschen Grenze gehe nicht auf deutsches Territorium über, hieß es weiter. Lediglich die Oberflächen-Bauten reichten bis auf zwei Kilometer an die deutsche Grenze heran.

Deutschland werde die Schweizer Entscheidung für das Endlager nahe der deutschen Grenze nun sehr genau "auf Plausibilität" prüfen, erklärte der Ministeriumssprecher weiter. Das sei die Arbeit einer Expertengruppe, in der sowohl Schweizer als auch deutsche Experten vertreten sind. Die deutschen Gemeinden hatten zuvor mit Skepsis auf den Standort Nördlich Lägern reagiert, da er 2015 zunächst als zweite Wahl zurückgestellt worden war.

In dem Schweizer Lager sollen die radioaktiven Abfälle aus Atomkraftwerken, Industrie und Forschung in Hunderten Metern Tiefe eingebettet werden. Über die Bewilligung sei noch nicht entschieden, hieß es von Seiten der Schweizer Behörden. Die Bauten für das Endlager könnten frühestens im Jahr 2031 beginnen.

Der Sprecher des Umweltministeriums betonte, dass Deutschland seit "vielen, vielen Jahren mit der Schweiz in engem Austausch bei deren Endlagersuche" sei. Die Schweiz habe sich "klar dafür ausgesprochen", die Entscheidung für das Endlager "wissenschaftlich basiert, partizipativ und auf Grund geologischer Kriterien anzugehen". Das sei auch geschehen. Wie lange die genannte Plausibilitätsprüfung nun dauern werde, könne noch nicht gesagt werden, hieß es weiter.

Wegen der umstrittenen Grenznähe will das Umweltministerium nach eigenen Angaben zusammen mit dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) am 22. September im baden-württembergischen Waldshut eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung organisieren.