Nach fast sieben Monaten der Verteidigung hat die Ukraine nun eine Gegenoffensive scheinbar sehr erfolgreich gestartet, dabei die Kontrolle über wichtige Städte zurückerobert und russische Truppen in die Flucht geschlagen.



Die sich erstmals seit Kriegsbeginn deutlich verstärkende Hoffnung auf einen ukrainischen Gesamterfolg in diesem Konflikt darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine nächste Eskalationsstufe weiterhin jederzeit möglich ist. Immer noch bleibt der Status quo einer langwierigen Pattsituation das wahrscheinlichste Szenario. Erst wenn sich die Fakten vor Ort tatsächlich entscheidend verändern, könnten sich auch die Preise von Energierohstoffen und damit die Inflation schnell wieder normalisieren und so eine positivere Neubewertung von Risikoaktiva wie Aktien möglich machen.



Aus geldpolitischer Sicht haben die Anleger nach dem Paukenschlag aus Frankfurt am vergangenen Donnerstag nun eine Woche Pause, bevor die US-Notenbank Fed ihre nächste Zinsentscheidung trifft. Davor stehen wichtige Inflationsdaten an, die ausschlaggebend für die zukünftige Geldpolitik sein dürften. Der Deutsche Aktienindex nutzt diese Pause bislang durchaus effektiv und setzt seine Erholung dynamisch fort. Mit dem heutigen Handelstag hat der Index seit vergangenen Donnerstag 700 Punkte zugelegt und die Hürde von 13.000 Punkten nachhaltig überwunden.