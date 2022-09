Converge Technology Solutions Corp. übernimmt Newcomp Analytics

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Toronto und Gatineau, Québec (ots/PRNewswire) - Converge erweitert seinenEinfluss in Nordamerika über seine 34. Übernahme.Converge Technology Solutions Corp. (" Converge " oder "das Unternehmen ")(TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF,) ein Anbieter von softwaregestützten IT- undCloud-Lösungen, freut sich, die Übernahme des kanadischen Unternehmens NewcompAnalytics bekannt zu geben, das sich auf die Unterstützung von Unternehmen beiTransformation und Wachstum in der digitalen Welt konzentriert.Newcomp Analytics hat seinen Hauptsitz in Toronto, betreut Hunderte von Kundenin Kanada, den USA und der Karibik und unterstützt Unternehmen bei derErstellung eines Plans für tiefgreifende Analysen und gibt Teams die Werkzeugean die Hand, die sie benötigen, um Big-Data-Projekte selbstbewusst anzugehen.Newcomp Analytics hat bedeutende Aufträge bei Unternehmen in mehr als 15Branchen ausgeführt, darunter Behörden, Banken, Bildungseinrichtungen,Unternehmen im Gesundheitswesen, im Bereich Finanzdienstleistungen, imEinzelhandel und im öffentlichen Sektor. Das Unternehmen bietet Beratungs- undEntwicklungsdienstleistungen sowie Managed Analytics und Analytic Bootcamps an.Das Lösungsangebot von Newcomp umfasst KI, maschinelles Lernen, DataEngineering, BI, Datenvisualisierung, Finanzplanung und -analyse sowieCloud-Lösungen."Newcomp Analytics freut sich sehr über die Aufnahme in die Converge-Familie, dadiese es uns ermöglicht, unser Fachwissen im Bereich der modernen Datenanalyseauf den globalen Markt zu bringen. Converges weitreichende Partnerschaften beider Technologie und sein starker Kundenstamm bieten unserem Team die großeChance, unseren Weg als zuverlässiger Berater für Analytik bei Kunden allerBranchen fortzusetzen", so Michael Langton, Präsident von Newcomp Analytics."Converge freut sich, sein Portfolio und sein Angebot an moderner Analytik mitNewcomp Analytics erweitern zu können", so Greg Berard, Präsident und CEO vonConverge in Nordamerika. "Newcomp Analytics ermöglicht es Converge, seinenKunden noch besser dabei zu unterstützen, Datenorientiert zu agieren und ihreDaten noch besser zu analysieren und zu verstehen. Ihre technische Expertise undihre jahrelange Erfahrung helfen uns dabei, unseren kanadischen Kunden einenMehrwert zu bieten und unserem Unternehmen in den USA bei der Analytik mehrBreite und Tiefe zu verleihen."Newcomp Analytics ist die vierunddreißigste Übernahme, die Converge oder ihreTochtergesellschaften seit Oktober 2017 angekündigt haben. ZurUnternehmensfamilie von Converge gehören auch: Corus Group, LLC; Northern Micro,