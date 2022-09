Usha hat den in Nevada ansässigen Spezialisten Rangefront Mining Service mit der Planung und Durchführung der Explorationsarbeiten sowie der Ressourcenschätzung beauftragt. Das Unternehmen hat beim BLM einen Umweltbond in Höhe von 45.985 USD zur Sicherstellung der Sanierung einer für die Erschließung genehmigten Fläche von 1,27 Acres eingereicht.



Abbildung 1: Das Jackpot Lake Projekt von USHA liegt in der gleichen geologischen Formation wie die vier Autostunden entfernte Lithiummine von Albemarle, die gleichzeitig die einzige produzierende Lithiummine der USA ist.



Abbildung 2: Messungen des geomagnetischen und geoelektrischen Feldes lassen hoch angereicherte Lithiumsolen über das gesamte Jackpot Lake Projekt erwarten.

Deepak Varshney, CEO von Usha Resources, kommentierte: „Mit dem Start der Explorationsbohrungen setzen wir den nächsten Schritt zur Erreichung unseres Unternehmensziels, das darin besteht, uns als einer der führenden nordamerikanischen Lithiumproduzenten zu etablieren. Wir glauben, dass dieses Projekt Teil des Weges ist, den wir in Nordamerika beschreiten müssen, um die heimische Lithiumversorgung zu sichern.“

Lithiumsole-Konzessionsgebiet Jackpot Lake

Das Lithiumsole-Konzessionsgebiet Jackpot Lake befindet sich im Clark County, 35 Kilometer nordöstlich von Las Vegas, Nevada, und besteht aus 140 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von insgesamt 2.800 Acres (11,3 km²). In dem Projekt wird ein flaches Bett (Playa) erkundet, das in einem geschlossenen Becken liegt. Das geologische Modell ist vergleichbar mit jenem der Mine Silver Peak von Albemarle in Nevada, die seit 1966 kontinuierlich in Betrieb ist und in welcher sich Sedimente aus lithiumreichem umgebendem Ausgangsgestein angesammelt und die Lagerstätte gefüllt haben, was aufgrund von sukzessiven Verdunstungs- und Konzentration zu einer Konzentration von Lithiumsole geführt hat.

Den geplanten Bohrungen sind umfangreiche Vorarbeiten vorausgegangen, die auf die Existenz eines geschlossenen Beckens mit hochkonzentrierter Sole auf dem 11km² großen Salar hindeuten. 129 oberflächennahe Bohrkernproben lieferten durchschnittliche Lithiumgehalte von 175 ppm und einem Höchstwert von 550 ppm. Gravitationsuntersuchungen identifizierten , mit denen ein geschlossenes Becken in dem die Solen ohne Verwässerung durch externe Wasserquellen verbleiben.



Abbildung 3: Topographische Karte des Lithiumsoleprojekts Jackpot Lake mit den überlagerten Ergebnissen der MT-Messung. Widerstände von < 2,7 Ohm Meter werden Solen mit einer potenziell höheren Konzentration und Widerstände zwischen 2,7 und 5,0 Ohm-Meter Solen mit einer potenziell mäßigen Konzentration zugeordnet.

Fazit: Das amerikanische Autobauer Tesla hat den Markt für Elektromobilität revolutioniert. Doch was die Förderung von Lithium betrifft, sind die USA fast vollständig auf Importe angewiesen. Die Silver Peak Mine von Albemarle in den USA ist bis heute die einzige produzierende Lithiummine des Landes. Usha besitzt deshalb hat mit seinem Jakepot Lake Projekt mehrere Vorteile. Das Projekt liegt in den USA, im bergbaufreundlichen Staat Nevada vor den Toren von Las Vegas, aber gerade weit genug außerhalb, dass keine Anwohner oder Wassernutzer gestört werden. Die Geologie ist bestens bekannt und erinnert stark an die nur vier Autostunden entfernte Silver Peak Mine von Albemarle. Die Chancen auf eine Entdeckung stehen daher gut. Schon Ende des Jahres könnte Usha seine erste Ressource melden. Der Übergang zum Ressourcenunternehmen wird von der Börse normalerweise mit einer Prämie belohnt. Derzeit handelt Usha bei einem Börsenwert von rund 10 Mio. CAD und ist damit die mit Abstand an niedrigsten bewertete Aktie unter den Lithiumexplorern in Nevada.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Usha Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Usha Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Usha Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.