Wirtschaft Gasnetzkoordinator THE will verstärkt den Terminmarkt nutzen

Ratingen (dts Nachrichtenagentur) - Der Gasnetzkoordinator Trading Hub Europe GmbH (THE) will neben dem Spotmarkt künftig verstärkt auch den Terminmarkt nutzen. "THE beabsichtigt die Vorgehensweise bei der Beschaffung zeitnah zu diversifizieren", hieß es in einer Mitteilung vom Montag.