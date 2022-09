Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) - Zusammen mit der Austrian Real Estate Asset Management Association(AREAMA) arbeitet EKAZENT Management im Lead an der österreichischen Adaptiondes Leistungsverzeichnis Asset Management von RICS Deutschland. Grundlage bildetdie 2. Auflage, die in Europa und insbesondere im deutschsprachigen Raumeinheitliche Marktstandards etabliert hat. Ein Arbeitskreis unter der Leitungvon Michael Klement, CEO der EKAZENT Konzernmutter United Benefits Holding,untersucht, inwiefern sich der darin definierte Leistungskatalog auf denösterreichischen Markt anwenden lässt oder aufgrund nationaler BegebenheitenÄnderungen beziehungsweise Ergänzungen notwendig sind - insbesondere im Kontextder in Österreich aktiven internationalen Investoren. Zudem soll anhand desLeistungsverzeichnisses, das bislang eher unzureichend beschriebene Berufsbildder Asset Manager besser definiert werden. Vom Ergebnis erhoffen sich dieBeteiligten auch hierzulande eine klar umrissene Definition für das bislang nurunzureichend beschriebene Berufsbild sowie eine Vereinheitlichung der Leistungenin Deutschland und Österreich.Als Tochter, der auf nachhaltige Immobilieninvestments spezialisierten UnitedBenefits Holding, zu der auch INVESTER (Development) und WEALTHCORE (InvestmentManagement) gehören, verfügt EKAZENT über die notwendige Erfahrung als AssetManager, um einen gemeingültigen sowie zukunftsorientierten Leistungskatalog fürdie gesamte Branche zu entwickeln. Unterstützt wird der Arbeitskreis durchFachleute aus dem Kreis der AREAMA: Alexander Pamer. KGAL, Herbert Logar,Wolfgang Hausner, Immorent, Oliver Bauer, IG-Immobilien, Katrin Goegele-Celeda,Immofinanz, Katharina Stangl sowie Isabella Kranz von Ekazent Management undschließlich Alina Nichiforeanu und Frank Brün, beide Vorstände der AREAMA."Der geschärfte Fokus auf ESG-Prinzipien und damit auf Umwelt, Soziales undUnternehmensführung gehört zu unserer Konzern-DNA und hat früh dazu geführt,dass sich die Anforderungen des Asset Managements bei uns grundsätzlichgewandelt haben", erklärt Klement die Motivation dafür, bei derLeistungskatalogerstellung den Lead einzunehmen. "Auf Initiative der AustrianReal Estate Asset Management Association werden wir deshalb die ganze Bandbreiteunserer Arbeit einbringen, gemeinsame Qualitätsstandards und Honorarempfehlungenfestlegen und so das Verständnis für und Vertrauen in das Asset Management inÖsterreich nachhaltig stärken."Der Idealtypus des Asset ManagersBereits 2012 hat RICS Deutschland festgestellt, dass es dem Begriff des RealEstate Asset Management in der Immobilienbranche an einer klaren Definition