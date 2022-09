Censys veröffentlicht den ersten State of the Internet Report

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ann Arbor, Michigan (ots/PRNewswire) - Bericht stellt fest, dass 88 % deraktuellen Risiken im Zusammenhang mit dem Internet auf Fehlkonfigurationen undGefährdungen zurückzuführen sindhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3644452-1&h=129623140&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3644452-1%26h%3D948019419%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcensys.io%252F%26a%3DCensys&a=Censys , der Marktführer im BereichAttack Surface Management (ASM), hat heute seinen ersten State of the InternetReport (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3644452-1&h=138576794&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3644452-1%26h%3D3327300563%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcensys.io%252Fstate-of-the-internet-report%252F%26a%3DState%2Bof%2Bthe%2BInternet%2BReport&a=State+of+the+Internet+Report) veröffentlicht,der einen ganzheitlichen Überblick über die Internetrisiken und die Gefährdungvon Unternehmen durch diese Risiken gibt. Dieser erste Bericht seiner Art bietetauch einen Überblick darüber, wie Sicherheitsexperten in den letzten achtzehnMonaten verschiedene Schwachstellen beseitigt haben, und gibt Unternehmen eineAnleitung, wie sie die Sicherheit ihrer mit dem Internet verbundenenUnternehmensressourcen priorisieren und bewerten können.Der erste Bericht, der vom Censys-Forschungsteam erstellt wurde, basiert auf derTechnologie des Unternehmens, die durch kontinuierliches Scannen desöffentlichen IPv4-Adressraums über die mehr als 3.600 beliebtesten Ports denumfassendsten Überblick über die Assets im Internet bietet. Die Aufgabe desCensys-Forschungsteams besteht darin, zeitnahe und kritische Untersuchungen vonInternetrisiken durchzuführen und die breitere Cybersicherheitsgemeinschaft indie Lage zu versetzen, schnelle Maßnahmen zu ergreifen, um zukünftige Problemezu entschärfen.Durch eine sorgfältige Untersuchung der Ports, Dienste und Software, die imInternet am weitesten verbreitet sind, sowie der Systemen und in Regionen, aufdenen sie ausgeführt werden, fand das Forschungsteam von Censys heraus, dassFehlkonfigurationen und Schwachstellen 88 % der Risiken und Schwachstellen imInternet ausmachen . Der State of the Internet Report nutzt die internetweitenScan-Fähigkeiten von Censys und die Fingerabdrücke zur Risikoerkennung, um einenÜberblick über die Werte und Schwachstellen der Internet-Infrastruktur einesUnternehmens in drei Abschnitten zu geben: das Internet als Ganzes, dieAngriffsfläche des Internets und die Angriffsflächen von Organisationen.