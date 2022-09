Auch heute setzt sich die Rally bei S&P 500 und Nasdaq weiter fort - Haupttreiber ist heute das Vorrücken der ukrainischen Armee. Aber dennoch: die Rally steht auf wackligen Beinen: sie basiert vor allem auf Auflösungen von Short-Positionen - aber irgendwann ist jeder Short Squeeze vorbei. Je stärker S&P 500 und Nasdaq steigen, umso laxer werden dann wieder die financial conditions - was der Fed ein Dorn im Auge ist und zu noch stärkeren Zins-Anhebungen führen könnte. Und dann der Vormarsch der Ukraine: die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation ist umso höher, je schlechter die Kriegslage für Russland ist. Dennoch kann die Rally noch weiter gehen im Vorfeld des großen Verfalls am Freitag..

Hinweise aus Video:

1. Immobilienpreise fallen – es droht ein global „synchronisierter Abschwung“

2. Gaskrise: Deutschland stürzt sich von einer Abhängigkeit in die nächste

Das Video "Warum die Rally auf wackligen Beinen steht! Marktgeflüster" sehen Sie hier..