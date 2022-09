Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



- Die auf dem ESMO-Kongress 2022 vorgestellte HER2DX ®? das Ansprechen auf

Trastuzumab, Pertuzumab und Letrozol bei Patienten mit HER2+ HR+ Brustkrebs

vorhersagt.

- Dies ist die erste Studie, die die Fähigkeit von HER2DX ®? das Ansprechen auf

Trastuzumab und Pertuzumab bei fehlender Chemotherapie anzuzeigen.

- Diese Ergebnisse untermauern den Wert von HER2DX ®? bei der Vorhersage des

Ansprechens auf Anti-HER2-Behandlungen, die vor der Operation verabreicht

werden.



REVEAL GENOMICS, S.L., ein in Barcelona ansässiges

Biotechnologie-Start-up-Unternehmen, das die Präzisionsonkologie durch

Biomarker-Innovation revolutionieren will, gab heute eine weitere Validierung

von HER2DX®? bekannt,dem weltweit ersten spezialisierten genomischen Test für

HER2+ Brustkrebs.





Prof. Valentina Guarneri von der Universität Padua präsentierte die Daten aufdem Kongress 2022 der Europäischen Gesellschaft für medizinische Onkologie inParis, Frankreich. Die Daten aus der Analyse von Tumorproben aus der klinischenPhase-II-Studie PerELISA zeigten, dass der HER2DX®? pCR-Score und der HER2DX®?ERBB2-Score die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass eine Patientin auf dieDreifach-Kombination aus Trastuzumab, Pertuzumab und Letrozol anspricht, wennsie vor der Operation (d. h. in der neoadjuvanten Phase) behandelt wird. DieseErgebnisse bei Patientinnen mit neu diagnostiziertemHER2+/Hormonrezeptor-positivem (HER2+/HR+) Brustkrebs können helfen, besser zuerkennen, wer von einer dualen HER2-Blockade mit Trastuzumab und Pertuzumabprofitieren könnte." Dies ist die erste Studie, die zeigt, dass HER2DX®? in der Lage ist , dasAnsprechen auf Trastuzumab und Pertuzumab vorauszusagen, ohne dass eineChemotherapie durchgeführt wurde. Die Leistung des Tests in PerELISA istbemerkenswert und unterstützt den prädiktiven Wert des Tests in derneoadjuvanten Einstellung ", sagte Prof. Guarneri.Dr. Aleix Prat, CSO von REVEAL GENOMICS®?,fügte hinzu: " Die Fähigkeit vonHER2DX®?, das Ansprechen auf Trastuzumab-basierte neoadjuvante Therapienvorherzusagen, wurde nun bei mehr als 590 Patienten in 5 Studien nachgewiesen.Unser Ziel ist es, Patienten und Ärzten auch weiterhin die bestmöglichenErgebnisse zu liefern, damit sie die richtigen Behandlungsentscheidungen treffenkönnen".HER2DX®? in der PerELISA-StudieDie PerELISA-Studie unter der Leitung von Prof. Valentina Guarneri und Prof.Pierfranco Conte von der Universität Padua untersuchte die Wirksamkeit einerchemotherapiefreien neoadjuvanten Behandlung mit Trastuzumab und Pertuzumab bei64 Patientinnen mit HER2+/HR+ Brustkrebs. Die Ergebnisse der Studie wurden 2019