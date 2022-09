Tarifverhandlungen - Besonders schmaler Grat

Straubing (ots) - Was ist angemessen, was ist gerade noch zu stemmen, was ist zuviel, treibt die Unternehmen in die Pleite und kostet Jobs? Die Tarifpartner derMetall- und Elektroindustrie, die in Hannover mit den Verhandlungen begonnenhaben, haben eine schwere Aufgabe. Die Preise setzen nicht nur denBeschäftigten, sondern auch den Betrieben zu. Dennoch können sie sich nichtdamit aus der Affäre ziehen, dass der Zeitpunkt gerade ganz schlecht fürLohnerhöhungen ist. Die Arbeitgeber müssen daran interessiert sein, dass dieVerbraucher die Produkte noch bezahlen können, sie hierzulande hergestelltwerden. Es geht darum, das richtige Maß zu finden.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5319377OTS: Straubinger Tagblatt

