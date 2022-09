Fazit

Ein erfolgreiches Kaufsignal geht erst ab 60,00 Euro bei der Mercedes-Benz-Aktie einher, Zugewinne an den EMA 200 sowie die Augusthochs bei 61,66 Euro kämen dann ins Spiel. Aber erst darüber dürfte Mercedes-Benz weiteres Kurspotenzial an 68,00 Euro erfahren. Durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD81TA ergibt sich vom gegenwärtigen Standpunkt aus eine maximale Renditechance von 140 Prozent. Rechnerische Ziele im Schein wurden bei 0,81 und 1,44 Euro ermittelt. Als Stopp-Niveau sollte aber der EMA 50 nicht überschritten werden, dies käme einem Ausstiegskurs im Schein von 0,49 Euro gleich. Als Anlagehorizont sind je nach Investment nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen.