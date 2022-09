„In unserem gesamten Portfolio in Manhattan haben wir mehr als ein Dutzend Anbieter von Speisen und Getränken für ausgewählt und Mietverträge mit ihnen abgeschlossen. Sie stellen für unsere Büro- und Wohnungsmieter eine wichtige Bereicherung dar", so Fred C. Posniak, SVP, Leasing bei Empire State Realty Trust. „Wir freuen uns, Playa Bowls in unserem hochwertigen Mieterverzeichnis willkommen zu heißen und unsere etablierten Beziehungen zu Panera Bread und Le Café Coffee fortzusetzen."

NEW YORK, 12. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- Heute gab die Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) gab bekannt, dass sie mehrere neue Einzelhandelsmieter begrüßt, die das Gastronomieangebot des Portfolios erweitern. In drei ihrer Büro- und Wohnimmobilien in New York City wurden Mietverträge mit Panera Bread, Playa Bowls und Le Café Coffee unterzeichnet.

Empire State Realty Trust begrüßt Le Café, Panera Bread und Playa Bowls in drei Immobilien in New York City

