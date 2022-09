EpiVax sichert sich zusätzliche Finanzierung der FDA für Immunogenitätsrisikobewertung von Biosimilar-Produkten

Das Projekt wird von der Food and Drug Administration (FDA) des Ministeriums für Gesundheitspflege und Soziale Dienste der Vereinigten Staaten (HHS) im Rahmen eines Financial Assistance Award [FAIN] in Höhe von insgesamt 1.999.984,00 USD unterstützt, der zu 100 Prozent von der FDA/HHS finanziert wird. Die Inhalte der vorliegenden Pressemitteilung sind diejenigen des Autors/der Autoren und stellen nicht notwendigerweise die offizielle Meinung der FDA/HHS oder der US-Regierung dar und wurden auch nicht von diesen bestätigt.

PROVIDENCE, Rhode Island, 12. September 2022 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. („EpiVax") freut sich, den Erhalt eines zweijährigen Zuschusses in Höhe von 2 Mio. USD vom Center for Drug Evaluation and Research (CDER) der FDA bekannt zu geben, um eine Methode zur Bewertung des Immunogenitätsrisikos von Wirtszellproteinen (HCP) zur Verbesserung der Entwicklung von Biosimilars und zur Beurteilung der Austauschbarkeit von Produkten zu validieren (# U01FD007760). Die Forschung beginnt im September 2022 und endet im August 2024.

