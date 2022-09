Fireblocks übertrifft den 100-Millionen-Dollar-ARR-Meilenstein und festigt seinen Status als SaaS-Riese

„Für die Digital Asset-Branche war 2022 ein Jahr der Konsolidierung und des enormen Wachstums", so Michael Shaulov, Mitbegründer und CEO von Fireblocks . „Wir haben eine noch nie dagewesene Anzahl neuer Marktteilnehmer erlebt, darunter Fintechs, Web3-Start-ups, Banken und Zahlungsdienstleister. Dank der MPC-Technologie für die Verwahrung und Verwaltung von Finanzmitteln von Fireblocks, die sich zu einem der grundlegendsten Bestandteile der Infrastruktur für das Ökosystem digitaler Vermögenswerte entwickelt hat, haben wir aus erster Hand erlebt, wie innovativ Fintechs, Web3-Start-ups, Banken und PSPs sind, die fleißig neue Produkte für digitale Vermögenswerte auf den Markt bringen. Wir werden unsere sicheren und skalierbaren Produktreihen weiter ausbauen, um der Marktnachfrage gerecht zu werden und jedes Unternehmen zu unterstützen, das sich der dezentralen Wirtschaft anschließt."

Fireblocks wurde mit dem Ziel gegründet, jedes Unternehmen bei der einfachen und sicheren Unterstützung von digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen zu unterstützen. Das explosive Wachstum von Fireblocks ist Ausdruck des überwältigenden Interesses an dezentralisierten Finanz-, Blockchain- und Web3-Technologien bei den weltweit größten Banken, Verbrauchermarken, Spielefirmen, Fintechs, Start-ups und Unternehmen.

NEW YORK, 13. September 2022 /PRNewswire/ -- Fireblocks ( www.fireblocks.com ), eine benutzerfreundliche Plattform zur Erstellung innovativer Produkte auf der Blockchain und zur Verwaltung des täglichen Krypto-Betriebs, hat heute bekannt gegeben, dass der jährlich wiederkehrende Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) im Jahr 2022 die Marke von 100 Millionen USD überschritten hat – nur vier Jahre nach der Gründung des Unternehmens und drei Jahre, nachdem das erste Produkt von Fireblocks auf den Markt kam. Damit gehört Fireblocks zu einer seltenen Gruppe von SaaS-Einzelunternehmen – unter anderem Slack und Twilio –, die diesen begehrten Bewertungsmaßstab in weniger als fünf Jahren erreicht haben.

Fireblocks reiht sich in die seltene Gruppe der Start-up-Einzelunternehmen mit 9-stelligen wiederkehrenden Umsätzen ein und unterstreicht damit die Akzeptanz digitaler Assets in der Web3-Wirtschaft

