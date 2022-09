Ein bahnbrechender Bericht warnt, dass die chemische Industrie ihren Betrieb drastisch umstellen muss, um eine globale Erwärmung von 4 ?C zu vermeiden

Seite 2 ► Seite 1 von 4

London (ots/PRNewswire) -- Die bahnbrechende Studie zeigt glaubwürdige Wege auf, wie die Branche zu einemMotor einer nachhaltigen Weltwirtschaft werden, ihre Größe verdoppeln und 29Millionen neue Arbeitsplätze schaffen kann- Die Branche kann sich als Klimaschützer neu erfinden, indem sie bis Anfang der2040er Jahre CO2-negativ wird und bis 2050 als CO2-Senke fungiert.- Ohne drastische und dringende Veränderungen wird die Branche bis 2050 miteiner globalen Erwärmung von 4 Grad konfrontiert sein, was katastrophaleFolgen für den Planeten hätte- Der Aufbau eines kreislauforientierten Netto-Null-Chemiesystems wird bis 2050Investitionen von über 3 Billionen Dollar erfordern.Die globale chemische Industrie verursacht rund 4 % der globalenTreibhausgasemissionen. Sie muss ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffenbeenden und zu einer positiven Kraft für den Planeten werden, indem sie einzirkuläres, emissionsarmes Betriebsmodell einführt. Dies geht aus einemumfangreichen neuen Bericht(https://www.systemiq.earth/planet-positive-chemicals) von Systemiq(https://www.systemiq.earth/) , dem Unternehmen für Systemwandel, und dem Centerfor Global Commons (https://cgc.ifi.u-tokyo.ac.jp/en/) an der Universität Tokiohervor. Ohne sofortiges Handeln droht der Branche ein Reputations- undRegulierungsrisiko, und sie könnte ihre soziale Existenzberechtigung verlieren,warnt der Bericht.Der Bericht Planet Positive Chemicals ( Systemiq(https://www.systemiq.earth/planet-positive-chemicals) , UTokyo(https://cgc.ifi.u-tokyo.ac.jp/en/research-en/chemistry-industry-en/) ) lieferteinen beispiellosen Plan für die Zukunft der chemischen Industrie, die einenJahresumsatz von 4,7 Billionen Dollar(1) erwirtschaftet und die Chemikalienliefert, die für alle Wirtschaftszweige - von Verpackungen und Verbrauchsgüternbis hin zu Bau- und Düngemitteln - unerlässlich sind. Der Bericht stellt fest,dass die Branche derzeit zahlreiche schädliche Auswirkungen auf unseren Planetenhat, darunter hohe CO2-Emissionen und Umweltverschmutzung, und dass ihreKlimamaßnahmen derzeit hinter denen anderer Branchen zurückbleiben.Der Bericht stellt fest, dass radikale Eingriffe sowohl auf der Angebots- alsauch auf der Nachfrageseite erforderlich sind, damit die Industrie innerhalb derplanetaren Grenzen(https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html)operieren kann. Die Ergebnisse umfassen:- Chemische Produkte werden in allen nachgelagerten Industriezweigen verwendet -andere Wirtschaftszweige können den Netto-Nullpunkt nicht erreichen, ohne dieKlimaauswirkungen der chemischen Wertschöpfungskette abzumildern.