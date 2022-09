Zentralchinesische Stadt Wuhan glänzt beim Duisburger „Chinafest" während des Mittherbstfestes

WUHAN, China, 13. September 2022 /PRNewswire/ -- Vom 9. bis 11. September fand das „Chinafest" in Nordrhein-Westfalen, Deutschland, in der Duisburger Innenstadt statt, und Wuhan war die einzige chinesische Stadt mit einem Ausstellungsstand auf dieser besonderen Veranstaltung.

Wuhan: die einzige chinesische Stadt mit einem Stand auf dem „Chinafest"

In diesem Jahr jährt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Deutschland zum 50. Mal und die Partnerschaft zwischen Wuhan und Duisburg jährt sich zum 40. Mal. Um die deutsch-chinesische Freundschaft zu vertiefen, den zwischenmenschlichen Austausch zu fördern und die Partnerstadt Duisburg bei der Ausrichtung des Chinafestes zu unterstützen, wurde der Stand von Wuhan auf dem zentralen Platz in Duisburg aufgebaut. Wuahn ist damit die einzige chinesische Stadt, die während des chinesischen Kulturfestes eine Ausstellung veranstaltet.

Die Aktivitäten am Stand von Wuhan wurden vom Chinesischen Generalkonsulat in Düsseldorf geleitet, vom Amt für Auswärtige Angelegenheiten der Volksregierung von Wuhan ausgerichtet und von der Verbindungsstation für den Freundschaftsaustausch von Wuhan in Deutschland und dem Wuhan International Communication Studio organisiert. Der chinesische Generalkonsul in Düsseldorf, Du Chunguo, und der Duisburger Bürgermeister Soeren Link nahmen an der Eröffnungsfeier teil und hielten Reden.

In seiner Rede sagte Du, dass er Duisburg viermal besucht habe und die Freundschaft zwischen Duisburg und China sehr stark wahrnehme. In den vergangenen vier Jahrzehnten seien der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Wuhan und Duisburg immer enger geworden, und er hoffe, dass die beiden Städte auf der guten Dynamik aufbauen könnten, um ein neues Kapitel in der chinesisch-deutschen Freundschaft aufzuschlagen.

Oberbürgermeister Link sagte, dass Duisburg und China, insbesondere Wuhan, eine intensive Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und zwischenmenschlicher Austausch pflegen, die sich ständig vertieft und erweitert. Er hofft, dass das „Chinafest" die Beziehungen zwischen China und Deutschland sowie Duisburg und Wuhan stärken wird.

Schweinswale: Botschafter aus Wuhan

Insgesamt 400 Puppen von Wuhan-Schweinswalen sind den ganzen Weg von Wuhan an die Ruhr gereist, um auf dem „Chinafest" zu debütieren, und haben viele deutsche Bürger an den Stand von Wuhan gelockt. Sie hielten die Puppen und tauschten Aufkleber mit ihren Freunden aus. Bevor sie den Stand verließen, schickte eine Gruppe deutscher Jugendlicher den Einwohnern von Wuhan mit diesen hübschen Puppen in der Hand noch einen Mittherbstgruß: „Frohes Mittherbstfest und wir lieben Wuhan!"