SEATTLE, 13. September 2022 /PRNewswire/ -- Die Bill & Melinda Gates Foundation hat heute ihren sechsten jährlichen Goalkeepers Report veröffentlicht. In dem Bericht wird dargelegt, dass fast jeder Indikator der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung auf halbem Weg zu deren Erreichung bis 2030 vom Kurs abweicht. Trotz erheblicher Rückschläge, die durch sich überlagernde globale Krisen verursacht wurden, ist der Bericht optimistisch und unterstreicht die Möglichkeiten, die Fortschritte bei der Beseitigung der Armut, der Bekämpfung der Ungleichheit und der Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels zu beschleunigen.

Bill Gates und Melinda French Gates bitten die Staats- und Regierungschefs, ihre Verpflichtungen gegenüber den Ärmsten der Welt einzuhalten und in Innovation und Erfindungsreichtum zu investieren, um weiterhin Millionen von Menschenleben zu retten

Der diesjährige Bericht „Die Zukunft des Fortschritts" wurde von den Co-Vorsitzenden der Stiftung, Melinda French Gates und Bill Gates, mitverfasst. Der Bericht verweist auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, der Kriege in der Ukraine und im Jemen, der anhaltenden Klima- und Nahrungsmittelkrisen sowie des makroökonomischen Gegenwinds auf die globalen Bestrebungen, bis 2030 Millionen von Menschenleben zu verbessern und zu retten.

„Es ist keine Überraschung, dass der Fortschritt inmitten zahlreicher Krisen ins Stocken geraten ist", sagte Bill Gates. „Aber das ist kein Grund aufzugeben. Jede Maßnahme ist wichtig, um Leben zu retten und Leiden zu verringern. Sich abzuwenden, wäre ein Fehler."

In ihren jeweiligen Beiträgen fordern Melinda French Gates und Bill Gates neue Ansätze, um Gleichstellung der Geschlechter und Ernährungssicherheit zu erreichen. Sie verweisen auch auf die erstaunlichen Fortschritte bei der Bekämpfung der HIV/AIDS-Epidemie – ein Rückgang der jährlichen Todesfälle um fast 60 % zwischen 2000 und 2020 – als Beispiel dafür, was geschehen kann, wenn die Welt in langfristige Lösungen und innovative Ansätze für festgefahrene Probleme investiert.

„Die Welt steht vor vielen Herausforderungen – einige davon erscheinen möglicherweise unüberwindbar. Doch trotz der Rückschläge bin ich voller Hoffnung, dass wir diese Probleme gemeinsam lösen und durch menschlichen Einfallsreichtum und Innovation Millionen von Menschenleben retten können", sagte Melinda French Gates. „Wir wissen, dass Fortschritt möglich ist, weil die Weltgemeinschaft schon früher mit schwierigen Situationen konfrontiert war und sie erfolgreich gemeistert hat. Und wir können es wieder tun."