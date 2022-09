Wirtschaft Bund prüft Hilfsanträge von Energieversorgern im Milliardenbereich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Dem Bundeswirtschaftsministerium liegen derzeit zahlreiche Anträge zur Liquiditätsüberbrückung von Unternehmen im Bereich der Gas- und Energieversorgung vor. Insgesamt bitten Unternehmen um Hilfen mit einem Umfang eines niedrigen zweistelligen Milliardenbetrags.



Das geht aus einem als Verschlusssache eingestuften Dokument aus Regierungskreisen hervor, über welches das "Handelsblatt" berichtet. In dem Dokument heißt es, seit den extremen Preisausschlägen an den Energiebörsen am 26. August sei ein verstärktes Interesse von Energieversorgungsunternehmen an derartigen Anträgen festzustellen. Hintergrund der Anträge ist ein 100 Milliarden Euro starkes Finanzierungsinstrument der Bundesregierung, um Unternehmen weiterhin den derzeit teuren Handel mit Energie zu ermöglichen.