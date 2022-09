Nach den Kurskapriolen zu Beginn dieses Jahres mit einem Anstieg auf 138,03 US-Dollar hat sich der Ölmarkt zuletzt etwas entspannen können und ist in den Bereich einer äußerst wichtigen Unterstützung aus 2018 um 86,71 US-Dollar zurückgekehrt. An dieser Stelle versuchen Käufer nun einen Boden aufzubauen und einen seit Mitte Juni bestehenden Abwärtstrend zu beenden. Noch befindet sich ein solches Vorhaben relativ am Anfang gesehen, ein erster Schritt wurde jedoch mit einem Kursanstieg über 94,00 US-Dollar bereits getan. Nun liegt der Fokus auf den nächstgrößeren Hürden, wie beispielsweise den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200.

Zwischen Rezessionsangst und Aufschwung

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, weiterhin dürfte ein äußerst volatiler Handel den Rohölpreis zwischen den Kursmarken von 86,71 und grob 100,00 US-Dollar bestimmen. Ein Anstieg über das dreistellige Preisniveau könnte aber die Pattsituation auflösen und Zugewinne an 105,42 und darüber 109,02 US-Dollar ermöglichen. Infolgedessen würde sich ein Long-Investment bestens anbieten. Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten, ausgelöst durch Inflation, Rezessionsangst und den Ukraine-Krieg bleiben Abwärtsrisiken jedoch omnipräsent, unterhalb der markanten Unterstützungszone aus 2018 würden demnach Abschläge auf 82,53 und darunter sogar 78,55 US-Dollar drohen.