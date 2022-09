In der Corona-Pandemie wurde allzu deutlich, wie sehr viele Länder von der Chipproduktion in Taiwan und China abhängig sind. Die Lieferzeiten bei Autos oder Elektronikprodukten wurden deutlich länger und es bestand ein Engpass, da die Nachfrage das Angebot weit überstieg. Schon 2021 wurde weltweit in Politik und Wirtschaft diskutiert, wie die Supply Chains neu organisiert werden können. Klar ist: Es gibt zu wenig Produktion in Europa und Nordamerika. Stattdessen haben westliche Chipfirmen die Fabrikation ihrer Chips vor allem an den Weltmarktführer TSMC ausgegliedert. Das taiwanesische Unternehmen beliefert namhafte Konzerne wie Apple, AMD, Broadcom und Qualcomm.

Mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs und den geopolitischen Folgen ist die Dringlichkeit einer heimischen Produktion noch deutlicher geworden. Denn alles läuft auf einen Wettstreit der Systeme zwischen den USA und China hinaus. Grenzen werden neu gezogen, Abhängigkeiten sollen reduziert werden. Mark Liu, der Chairman von TSMC, hat in einem seiner wenigen Interviews die Abhängigkeit der Welt von seinem Unternehmen gegenüber CNN deutlich gemacht: „In einem Krieg zwischen China und Taiwan würden alle verlieren.“

Dieses Risiko wollen die USA und die Europäische Union nicht eingehen. Und so laufen derzeit milliardenschwere Förderprogramme, um die Chipproduktion auch in diesen Erdteilen auszuweiten. So wollen die USA 52,7 Mrd. US-Dollar investieren, um bei Quantencomputern, der Atomenergie, der Raumfahrt und bei der Chipproduktion den Wettbewerb mit China zu gewinnen. TSMC hat bereits den Bau einer Chipfabrik in Arizona in Angriff genommen. Und auch Europa nimmt Milliarden in die Hand, um die Ansiedlung von Chipfabriken zu fördern. Erste Erfolge sind sichtbar: So will Intel eine Produktionsstätte in Magdeburg aufbauen. Der US-Konzern Global Foundries und die französisch-italienische ST Microelectronics siedeln eine gemeinsame Fabrik in Grenoble an.