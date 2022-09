Der anfänglich gefeierte CEO von Adidas, Kasper Rorsted muss im kommenden Jahr seinen Posten vorzeitig räumen. Auslöser sind die schwache Aktienperformance, die Umsatzeinbrüche in China und bei manchem auch Zweifel an der Innovationskraft im Konzern gewesen. Zudem fällt auf, dass mittlerweile auch gute Leute Adidas verlassen. Auf den unteren Ebenen gab es zudem eine Abwanderung von hoch qualifizierten Arbeitskräften. Im zweiten Quartal waren die Erlöse in China erneut um währungsbereinigt 35 Prozent auf 719 Millionen Euro abgesackt. Rorsted hatte die Umsatzeinbrüche vor allem mit den neuen Corona-Lockdowns begründet. Damit blieb Adidas unter der Führung von Rorsted deutlich hinter seinen Konkurrenten zurück. Analysten der UBS sehen weitere Abwärtsrisiken durch einen gesenkten Unternehmensausblick.

Die Krise bei Adidas ist auch am Aktienkurs ablesbar. Sinkt der Kurs nur unwesentlich weiter, näherte er sich mit angenommenen 132,04 Euro einem Niveau an, welches im November 2016 gehandelt wurde. Der Stern von Adidas begann bereits Anfang August 2021 zu sinken. Am 4. August 2021 - dem Tag vor der Präsentation der Halbjahreszahlen - markierte der Kurs sein All Time High in Höhe von 336,26 Euro. Ab diesem Zeitpunkt bildete sich ein Abwärtstrend aus, der aktuell noch intakt ist. Das partielle Tief wurde mit 138,50 Euro am 8. September erreicht, was einem Verlust in der Spitze von 59 Prozent entspricht. Solch ein Verlust ist für einen große DAX-Titel außergewöhnlich. Deshalb sollte der Kurs trotz des intakten Abwärtstrends in ruhigeres Fahrwasser gelangen und wieder vermehrt Tage mit positiver Rendite generieren.