Neue Verbraucheranalyse Junge Menschen fürchten Folgen steigender Lebenshaltungskosten / Cost of Living Report von Talkwalker und Twitter wertet Verbraucherstimmung aus

Frankfurt/Main (ots) - 2022 hat einen Sturm globaler Probleme ausgelöst. Die

steigende Inflation beherrscht die Gespräche in sozialen Medien. Der Cost of

Living Report (http://ow.ly/kgnF50KxIBQ) der Consumer Intelligence Plattform

Talkwalker analysiert, was die Menschen am meisten besorgt. Er zeigt: Besonders

junge Menschen fürchten die Folgen steigender Lebenshaltungskosten.



Alles dreht sich um Heizen, Miete, Sprit