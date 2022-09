In China sowie in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fand nach dem Feiertag zu Wochenbeginn wieder Handel statt. "Die Kursdynamik aus dem asiatischen Handel war durch die am Montag geschlossenen Handelsplätze in China und Südkorea nachgeholt worden", merkte Marktexperte Andreas Lipkow zu den Gewinnen an. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen zog um 0,46 Prozent auf 4112,65 Punkte an. In Hongkong gewann der Hang Seng zuletzt ebenfalls 0,46 Prozent auf 19 451,47 Punkte.

Etwas weniger stark ging es in Japan nach oben. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,25 Prozent höher mit 28 614,63 Punkten. Hier stachen Nintendo mit deutlichen Gewinnen hervor. Die Aktie des Computer-Spieleanbieters profitierte von dem erfolgreichen Start des Spiels "Splatoon 3". Der australische S&P ASX 200 stieg unterdessen um 0,65 Prozent auf 7009,70 Punkte./mf/stk