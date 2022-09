Cybersecurity in Krisenzeiten - Maßstäbe für die Zukunft setzen/ Security Summit am 24.10.2022 in Nürnberg

Nürnberg (ots) - Der Ukraine Konflikt ist Zäsur und Zeitenwende auch für die

Cybersecurity in Deutschland. Was müssen Deutschlands Unternehmen, Kritische

Infrastrukturen und Verwaltung tun, um sich wirkungsvoll vor Cyber-Angriffen

schützen zu können? Experten diskutieren diese Fragestellungen auf dem

diesjährigen Gipfeltreffen der Entscheidungsträger für IT-Sicherheit in

Nürnberg. Der eintägige Summit wird von dem IT-Trainingsexperten qSkills am

24.10. 2022 veranstaltet.



Die dramatische Veränderung der geopolitischen Lage lässt auch in Deutschland

die Verwundbarkeit Kritischer Infrastrukturen, von Unternehmen und Verwaltung in

einem neuen Licht erscheinen und erfordert eine Neubewertung.