1.HJ 2022: Wiederkehrende Umsätze planmäßig ausgebaut, Einmalumsätze etwas unter Erwartungen, 'Fit for Future'-Programm soll die Kosten deutlich senken, Kursziel: 9,35 EUR; Rating: KAUFEN



Erwartungsgemäß hat die Vectron AG in den ersten sechs Monaten 2022 einen deutlichen Rückgang der Umsätze hinnehmen müssen. Insbesondere aufgrund des weitestgehenden Auslaufens der positiven Effekte aus der TSE-konformen Kassenumstellung (Fiskalisierungseffekt), welche noch die Vorjahresperiode deutlich positiv beeinflusst hatten, lagen die Umsätze mit 12,56 Mio. EUR (VJ: 21,36 Mio. EUR) um 41,2 % deutlich unter dem Vorjahreswert. Auch wenn wir mit einem Umsatzrückgang kalkuliert hatten, ist dieser stärker als erwartet ausgefallen. Ein weiterer Aspekt der rückläufigen Geschäftsentwicklung war der vorhergehende Lageraufbau bei den Fachhändlern, als Vorbereitungsmaßnahme von drohenden Lieferengpässen. Dies hatte zu Vorzieheffekten geführt, begleitet von einem entsprechenden Nachfragerückgang in den ersten sechs Monaten 2022.



Ergebnisseitig findet sich der starke Umsatzrückgang in einer sichtbaren EBITDA-Reduktion auf -0,54 Mio. EUR (VJ: 4,88 Mio. EUR) wieder. Im Hinblick auf die bisherige Unternehmens-Guidance, die ein EBITDA in Höhe von -0,8 bis 0,8 Mio. EUR in Aussicht gestellt hatte, liegt auch das EBITDA leicht unterhalb der Erwartungen.



Am 22.08.2022 hat das Vectron-Management über den Beschluss des Kostensenkungsprogramms 'Fit for Future' informiert. Im Rahmen dieses Programms sollen künftig Hardware-Produktionsschritte (Endmontage der Kassensysteme wurde bislang von der Vectron AG vorgenommen) ausgelagert und damit jährliche Einsparungen von 1,80 bis 2,16 Mio. EUR erreicht werden. Dies geht mit der Unternehmensstrategie einher, die insbesondere die Ausweitung des Digitalgeschäftes vorsieht und daher von einer abnehmenden Bedeutung der Hardware-Einmalumsätze ausgeht. Im Zusammenhang mit dem Kostensenkungsprogramm rechnet der Vectron-Vorstand für das laufende Geschäftsjahr mit einmaligen Restrukturierungskosten (Abfindungen, Rückstellungen) in Höhe von 1,25 Mio. EUR. Dementsprechend wurde die EBITDA-Guidance auf -2,05 bis -0,45 Mio. EUR angepasst, gegenüber der bisherigen Erwartung von -0,8 bis 0,8 Mio. EUR. Die Umsatz-Guidance (27,0 Mio. EUR bis 30,0 Mio. EUR) wurde hingegen bestätigt.



