Nachdem die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508)

am 4.7.22 bei 19,39 Euro ein neues 12-Monatshoch und gleichzeitig den höchsten Stand seit vielen Jahren erreichte, trat sie in eine Seitwärtsbewegung innerhalb der Bandbreite von 18 Euro bis 19,40 Euro ein, aus der sie am Ende der Vorwoche nach oben hin ausbrach.

Wegen der günstigen Bewertung und der nach wie vor günstigen Perspektiven für den Telekomsektor bekräftigten Experten in den vergangenen Tagen mit Kurszielen von bis zu 28,50 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Wer nun eine Investition in die Deutsche Telekom-Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren möchte, könnte den Kauf eines Bonus- und/oder Discount-Zertifikates in Erwägung ziehen.