ProSiebenSat.1 übernimmt 100 Prozent der Anteile an der Streaming-Plattform Joyn

Unterföhring (ots) - ProSiebenSat.1 übernimmt 100 Prozent der Anteile an der Streaming-Plattform Joyn



- Joyn wird Mittelpunkt des digitalen Entertainment-Auftritts - Ausbau von Joyn zur größten frei zugänglichen Plattform für Premium-Videoinhalte im deutschsprachigen Raum

- Stärkung der Vorreiterrolle im Wachstumsmarkt AVoD

- Trotz negativer adjusted EBITDA Beiträge aus der erstmaligen Vollkonsolidierung noch in 2022 in Höhe von ca. 25 Mio Euro aus der Joyn Akquisition rechnet der Konzern für 2022 mit einem adjusted net income auf Vorjahresniveau und damit kaum verändert zur bisherigen Erwartung - Bereits ab 2023 rechnet der Konzern mit keinen negativen Auswirkungen auf das Dividenden-relevante adjusted net income der Gruppe; deutlich positive Beiträge zum adjusted net income werden bereits ab 2024 erwartet - Zusätzlich eröffnet sich für den Konzern in den kommenden Jahren die Möglichkeit zur Nutzung von ertragsteuerlichen Verlustvorträgen auf Ebene der Joyn GmbH in Höhe von deutlich über 400 Mio Euro

- Ausblick in Summe aufgrund der erstmaligen Vollkonsolidierung von Joyn im vierten Quartal 2022 angepasst