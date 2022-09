Der DAX auf dem Weg zu (s)einem Verfallstags-Kursziel

von Torsten Ewert

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

der große September-Verfallstag am Freitag dieser Woche steht an. Für den DAX gibt es dabei ein klares Kursziel, das er auch schon zielstrebig ansteuert. Wichtige Wirtschaftsdaten könnten den deutschen Leitindex noch auf den letzten Metern abfangen.

Große Verfallstage und Fed-Meetings

In jüngster Zeit war es oft so, dass in der Woche eines großen Verfallstags auch das Fed-Meeting stattfand. Von den 21 großen Verfallstagen war das 16-mal der Fall. Da die Meetings immer am Mittwoch endeten, der Verfallstag jedoch am Freitag ist, konnten Kursausschläge infolge der Fed-Entscheidung die Kurse wie die Verfallstagsprognosen durcheinanderwirbeln.