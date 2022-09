Wirtschaft Deutsche Lebkuchen-Exporte gehen überwiegend in europäische Länder

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Lebkuchen aus Deutschland sind auch in anderen Ländern beliebt. Im letzten Jahr exportierte Deutschland rund 21.600 Tonnen des Weihnachtsgebäcks - den Großteil davon ins europäische Ausland, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit.



Wichtigste Abnehmer waren Polen (4.500 Tonnen), Österreich (4.200 Tonnen) und Frankreich (2.400 Tonnen). Rund die Hälfte (51 Prozent) der deutschen Lebkuchen-Exporte ging in diese drei Länder. Außerhalb Europas wurden deutsche Lebkuchen vor allem in die Vereinigten Staaten (1.800 Tonnen), nach Australien (300 Tonnen) und Kanada (200 Tonnen) ausgeführt.