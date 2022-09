Fallen die heutigen Daten zur Inflation in den USA niedriger aus als erwartet? Die Märkte spielen seit vier Tagen diese Annahme - der S&P 500 ist in diesen vier Tagen 200 Punkte gestiegen und inzwischen eher überkauft als überverkauft. Inzwischen herrscht bereits wieder FOMO - die Angst, die Rally zu verpassen: im Optionsbereich sehen wir derzeit extrem viele Call-Käufe. Ist der Short Squeeze nun vorbei? Die Stimmung war extrem pessimistisch, viele Player waren stark abgesichert und haben inzwischen ihre Positionen eingedeckt. Daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass selbst wenn die US-Daten zur Inflation niedriger ausfallen sollten, das gute alte Prinzip an der Börse greifen wird: "Buy the rumor, sell the fact"..

Hinweise aus Video: