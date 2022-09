DAX kann sich über 13.400 Punkten halten

Solange der DAX nun über der Unterstützung von 13.300 Punkten und dem 50er-EMA bei 13.260 Punkten notiert, ist mit weiter steigenden Kursen bis zum Widerstand bei 13.500 Punkten zu rechnen. Zu beachten ist, dass der übergeordnete Abwärtstrend bisher weiterhin intakt ist und der DAX sich aktuell lediglich in einer Erholung befindet.

Per Börsenschluss zeigte sich der DAX nur etwas tiefer bei 13.402 Punkten, kann vorbörslich aber wieder zulegen und notiert aktuell im frühen vorbörslichen Handel am heutigen Dienstag bei 13.440 Punkten höher.

Am heutigen Dienstag stehen am Vormittag um 11:00 Uhr vor allem die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen für September im Fokus der Investoren. Hier erwarten Volkswirte einen Stand von -59,4 Punkten, nach -55,3 Punkten zuvor. Am Nachmittag stehen dann die US-Verbraucherpreise um 14:30 Uhr im Blickpunkt.

Aktuelle Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 13.440 Punkten. Indikatoren short. Anlaufmarken nach oben bei 13.500, 13.550, 13.600 und 13.800 Punkten. Nach unten bei 13.300, 13.250, 13.200, 13.000, 12.950, 12.800 und 12.700 Punkten. Gaps nach unten bei 13.121, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 14.186 und 13.525 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende September abwärts.

Gebert-Börsenindikator (September)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat August: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unterm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.200/14.250 Punkten langfristig mit fallenden Kursen erwartet. Sentiment

DAX (Woche 37)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (13. September 2022): Bei 25,84% (Vortag: 25,98%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)