13.09.2022 - GBC Managementinterview mit Rudolf Witt, Vorstand der SBF AG

'Beim Umsatz erwarten wir mittelfristig 50 Millionen Euro. Aus dieser Wachstumsdynamik ergibt sich aus unserer Sicht ein deutliches Wertsteigerungspotenzial für unserer Aktie.'



Die SBF-Gruppe (SBF) ist ein börsennotierter Anbieter von LED- Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge, den öffentlichen Sektor (Kommunen, Deutsche Bahn etc.) und die Industrie. Mit dem Fokus auf energieeffiziente LED-Beleuchtung profitiert SBF von den Megatrends Klimaschutz sowie Urbanisierung und erwartet in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten. Im Geschäftsfeld 'Schienenfahrzeuge' ist SBF ein Tier-1-Lieferant komplexer Decken- und Beleuchtungssysteme für die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller. Starke Technologiekompetenz, hohe Wertschöpfungstiefe und maßgeschneiderte Kundenlösungen sind die Basis für eine führende Marktposition. Im Geschäftsfeld 'Öffentliche und Industrielle Beleuchtung' bietet SBF smarte und energieeffiziente LED- Systeme zur Beleuchtung von bspw. Straßen, Bahnhöfen, öffentlichen Gebäuden oder Industriehallen.



Nachdem SBF Mitte August seine Halbjahreszahlen zum Geschäftsjahr 2022 und kurze Zeit danach eine beabsichtigte Übernahme bekanntgegeben hat, haben wir die Chance genutzt und mit Herrn Rudolf Witt, Vorstand der SBF AG, ein Managementinterview durchgeführt. Im besonderen Fokus des Interviews standen die Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres, die angestrebte Übernahme und der langfristige Ausblick des Unternehmens.

GBC: Ihr Unternehmen operiert ganz stark in den Sektoren Bahntechnik/ Schienenfahrzeuge und öffentliche Infrastrukturen. Gerade der verstärkte Trend zu 'Green Mobility' und zu nachhaltigen und modernen Infrastrukturen haben diesen Sektoren einen zusätzlichen 'Auftrieb' gegeben - auch dank starker politischer Unterstützung, da viele Staaten den Umwelt- und Klimaschutz verstärkt voranbringen wollen. Wie schätzen Sie aktuell Ihre Zielmärkte ein? Rechnen Sie weiterhin mit einer hohen Nachfrage nach Ihren Produkten, auch trotz des herausfordernden Umfelds (hohe Inflation, Lieferkettenprobleme etc.)?