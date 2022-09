11,5 % mehr Schwangerschaftsabbrüche im 2. Quartal 2022 als im Vorjahresquartal

WIESBADEN (ots) - Im 2. Quartal 2022 wurden rund 25 600 Schwangerschaftsabbrüche

in Deutschland gemeldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

nahm die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche damit im 2. Quartal 2022 gegenüber

dem 2. Quartal 2021 um 11,5 % zu. Nach Rückgängen im Jahr 2021 (-5,4 % gegenüber

2020) und im Jahr 2020 (-0,9 % gegenüber 2019) nahm die Zahl der

Schwangerschaftsabbrüche in den ersten beiden Quartalen 2022 deutlich zu. Ob und

wie diese Entwicklung mit dem Verlauf der Corona-Pandemie zusammenhängt, bleibt

anhand der Daten nicht eindeutig bewertbar.



69,8 % der Frauen, die im 2. Quartal 2022 einen Schwangerschaftsabbruch

durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahre alt, 18,8 % zwischen 35 und

39 Jahre. 8,7 % der Frauen waren 40 Jahre und älter, 2,6 % waren jünger als 18

Jahre. Rund 42 % der Frauen hatten vor dem Schwangerschaftsabbruch noch kein

Kind zur Welt gebracht.





96 % der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der Beratungsregelungvorgenommen. Eine Indikation aus medizinischen Gründen oder aufgrund vonSexualdelikten war in den übrigen 4 % der Fälle die Begründung für den Abbruch.Die meisten Schwangerschaftsabbrüche (50 %) wurden mit der Absaugmethodedurchgeführt, bei 35 % wurde das Mittel Mifegyne(®) verwendet. Die Eingriffeerfolgten überwiegend ambulant, davon 83 % in Arztpraxen beziehungsweiseOP-Zentren und 14 % ambulant in Krankenhäusern.