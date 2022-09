'Wir werden von der Konsolidierung im Fintech-Markt profitieren.'

Als digitaler Finanzdienstleister bietet die aifinyo AG innovative, aufeinander abgestimmte Finanzierungslösungen speziell für Startups, Freiberufler und mittelständische Unternehmen aus einer Hand.

Nachdem aifinyo kürzlich die Zahlen zum erfolgreich abgeschlossenen Halbjahr 2022 bekanntgegeben hat, haben wir die Chance genutzt, und mit Herrn Stefan Kempf, Vorstand der aifinyo AG, ein Managementinterview durchgeführt. Im besonderen Fokus des Interviews stand die bisherige Geschäftsentwicklung, die aktuelle Strategie der Gesellschaft und die Perspektiven des Unternehmens.



GBC AG: Herr Kempf, bitte stellen Sie Ihr Unternehmen zunächst kurz vor.

Herr Kempf: Als B2B-Fintech bieten wir kleinen und mittelständischen Unternehmen - also so genannten KMUs - sowie Freiberuflern eine in Deutschland einzigartige cloudbasierte Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen.

Die aifinyo AG gehört zu den wenigen deutschen B2B-Fintechs, wächst bisher auch in 2022 deutlich zweistellig und - was in der Branche alles andere als normal ist - profitabel. Mit der Übernahme von Billomat im ersten Quartal hat aifinyo nicht nur Technologie und Kunden hinzugewonnen, sondern auch die Möglichkeit, erhebliche Cross-Selling-Potenziale zu nutzen.

GBC: Klingt fast wie eine online Geschäftskundenbank.



Herr Kempf: Als Technologie-Unternehmen ist aifinyo viel mehr. Mit unserem Ökosystem aus intelligent gebündelten Softwareanwendungen kann sich ein Unternehmer auf sein operatives Geschäft konzentrieren. Denn alles Rund um den Rechnungseingang und -ausgang bedeutet einen erheblichen Zeitaufwand. Diesen reduzieren wir deutlich: Unterstützt von künstlicher Intelligenz können unsere Kunden ihren Wareneinkauf finanzieren, ihre Rechnungen erstellen, sie per Mail oder Post versenden, den Betrag vorfinanzieren, wenn nötig ein Mahnverfahren einleiten, und inzwischen auch Auslandsüberweisungen tätigen. Dazu analysiert unser Cashflow-Tool die Liquidität eines Unternehmens in Echtzeit.



